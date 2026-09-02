"Он — мой футбольный отец": Мудрик прокомментировал воссоединение с Де Дзерби в "Тоттенхэме"

Михаил Мудрик / facebook.com/TottenhamHotspur

Реклама

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик, который в последний день летнего трансферного окна перешел из "Челси" в "Тоттенхэм" на правах аренды, высказался о главном тренере "шпор" итальянце Роберто Де Дзерби.

"Он — мой футбольный отец. Я верю ему, я доверяю ему. Если я ему нужен — я всегда здесь. Я знаю, чего он от меня хочет. И с ним я всегда чувствую, что прогрессирую. Он может вытянуть из тебя лучшее и направить тебя правильным путем, чтобы ты развивал свои навыки и свою игру.

Реклама

У него очень умный, атакующий и доминантный стиль игры, который отлично подходит всем атакующим игрокам. Он требует от своих футболистов максимум, и именно поэтому вы можете показывать свои лучшие качества.

Реклама

Я считаю, что он был чрезвычайно важным тренером в моей карьере, который помог раскрыть мой потенциал — еще не на все сто процентов. И я думаю, он знает, как сделать это еще лучше", — сказал Мудрик в интервью официальному сайту "шпор".

Мудрик играл под руководством Де Дзерби в донецком "Шахтере" в сезоне-2021/2022, отличившись 2 голами и 9 ассистами в 19 матчах.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2031 года.

За лондонский клуб украинец провел 73 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач.

Реклама

В декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В допинг-пробе игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний, за что он получил четыре года дисквалификации от Футбольной ассоциации Англии (FA) и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В конце июля 2026 года стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, рассчитывает ли на Мудрика в ближайших матчах "сине-желтых".

Реклама

Новости партнеров