"Он может угрожать Тайсону, потому что умеет вырывать победы": тренер Фьюри расхвалил Усика

Тренер чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Шугархилл Стюард считает, что украинец Александр Усик представляет реальную угрозу для его подопечного.

В частности, Стюард считает, что в хевивейте любой боец может оказаться в нокауте.

Слова тренера британца цитирует BoxingScene.

"Угроза, представляемая Усиком для Фьюри, заключается в том, что Александр знает, как побеждать.

Конечно, Усик хороший боец. Мне нравится на него смотреть. Нравится то, что он делает на ринге. Он может угрожать Тайсону, потому что умеет вырывать победы. Это делает сражение интересным.

И он тяжеловес. Тайсон уже бывал в нокдауне. Усик нокаутировал тяжелых ребят раньше. Это супертяжелый дивизион, где каждый может оказаться в нокдауне или нокауте. Дивизион великих дедушек", — сказал Стюард.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные в Лондоне у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Отметим, что Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. В ночь на 24 апреля "Цыганский король" нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта, после чего объявил о завершении карьеры.

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