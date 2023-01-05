"Он – наш соотечественник": известный украинский тренер неожиданно вступился за Ломаченко

Известный украинский тренер Андрей Синепупов высказался о скандале вокруг бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, который у себя в Instagram опубликовал видео проповеди митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Лонгина.

На видео священник публично обвиняет Украину в том, что она "начала войну против бога, церкви Господа и украинского народа". Пост боксера вызвал шквал возмущения среди болельщиков, они жестко раскритиковали спортсмена в комментариях. А начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич ("Тавр") даже предложил СБУ задержать Ломаченко за госизмену, чтобы потом обменять в Россию на наших военнопленных.

Однако Синепупов не согласился с обвинениями в адрес Василия. Он считает, что уроженец Белгорода-Днестровского "за Украину и за украинский народ", а все подозрения в предательстве безосновательны.

"Хочу сказать, что сейчас весь Instagram пестрит против Василия, но я считаю, что он – наш соотечественник, уверен, что он за Украину и за украинский народ. Он мог остаться где угодно, но он живет в Украине и отстаивает цвета украинского флага. Я буду за него держать кулаки в предстоящем поединке", – сказал Синепупов в интервью порталу vringe.com.

Также Синепупов прокомментировал предстоящий поединок Ломаченко против американца Девина Хейни за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Если бы этот поединок состоялся несколькими годами раньше, то я вообще не сомневался бы в победе Василия, а сейчас, конечно, будет непросто. Однако, все равно он самый крутой в легком весе. Все эти молодые ребята тоже классные, но это пока они не встречались в ринге с Ломаченко, а когда встречаются, создается впечатление, что он боксирует с перворазрядниками.

Хейни – техничный, все техничные, все хорошие, но не настолько. Василий превосходит всех во всем, кроме силовых ударов. В той же выносливости он лучше. Вот, обратите внимание, что его во время боев никто не может загнать в угол. Если он там и оказывается, то только потому, что сам считает нужным там быть. Также никто не может и навязать ему свою тактику, ведь у него очень большое разнообразие комбинаций", – добавил Синепупов.

Напомним, накануне Ломаченко внесли в реестр предателей Украины, который ведет общественная организация "Рух ЧЕСНО".

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