"Он не был в нокауте": экс-чемпион мира жестко раскритиковал Дюбуа после реванша с Усиком

Даниель Дюбуа / © Associated Press

Реклама

Бывший чемпион мира Карл Фроч прокомментировал победу Александра Усика в бою-реванше с Даниелем Дюбуа.

Фроч выразил удивление, почему британский боксер даже не пытался подняться с канваса после пропущенного удара от украинца, чтобы продолжить поединок.

"Да, конечно, Дюбуа сдался. Когда он во второй раз упал – и, кстати, тогда действительно пропустил хороший удар – я сначала, когда впервые это увидел, подумал, что все, он отключился, потерял сознание, и его уже нет.

Реклама

Но когда я пересмотрел это снова, я понял, что он был на земле, но оставался в сознании. Он не был в нокауте. Он был в сознании, смотрел в угол, видел рефери прямо перед собой. Он смотрел на него, смотрел в угол.

Ты должен подняться и убедить рефери, что хочешь продолжать бой. Это же поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Он может никогда больше не получить такого шанса. Почему ты просто сидишь? В моем мире ты не сидишь. Ты встаешь и дерешься", – сказал Фроч для SecondsOut.

Ранее Усик признался, что сказал Дюбуа сразу после победы нокаутом в реванше.

А в Сети появилось видео поступка команды Дюбуа, когда он лежал на канвасе от удара Усика.

Реклама

Также сообщалось, что Дюбуа прокомментировал поражение от Усика в реванше. Неудачу своего подопечного также прокомментировали тренер, промоутер и отец Даниеля, который щедро расхвалил украинца.

В то же время экс-чемпион мира в хевивейте Тайсон Фьюри встал на защиту Дюбуа, который столкнулся со шквалом критики после боя с украинцем.

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Реклама

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Правда, в ближайшее время Усик рискует потерять звание абсолютного чемпиона мира.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Реклама

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Напомним, Усик рассказал о своем ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.