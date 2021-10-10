"Он не побьет его": экс-чемпион мира по боксу категорически высказался относительно шансов Усика в бою с Фьюри

"Он не побьет его": экс-чемпион мира по боксу категорически высказался относительно шансов Усика в бою с Фьюри

Эти боксеры могут встретиться за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд поделился мыслями о возможной дуэли между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Так, по словам Уорда, у Саши будет мало шансов на победу в этой дуэли. Это он рассказал в интервью Behind The Gloves.

"Усик не побьет Тайсона Фьюри. Тайсон — не просто большой и неуклюжий боец. Он искусный и умеет драться. Я думаю, что он слишком массивный.

Джошуа должен подраться с Усиком в реванше. Я считаю, что Фьюри нужно встретиться с победителем, кто бы им ни оказался. Пусть Тайсон попытается завоевать еще один титул, и если он добьется успеха, то ему больше ничего доказывать", — сказал Уорд.

Отметим, что Усик сейчас является обладателем трех поясов в супертяжелом весе — WBA, WBO и IBF. Украинец их отобрал в бою против британца Энтони Джошуа. Таким образом, Александр стал чемпионом мира во втором для себя весовой категории. Ранее он собрал все четыре престижных пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

Что касается Фьюри, то он сейчас является обладателем пояса WBC, который сумел защитить в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером. Именно поэтому потенциальный бой Усика и Фьюри может быть по четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Это был уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 Фьюри нокаутировал американца ;

; Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 31-й на профессиональном ринге (22 — нокаутом). Он остается непобедимым.

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