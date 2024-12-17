"Он не захочет трилогии": Фьюри пообещал устроить Усику жесткое избиение в реванше

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о вероятности трилогии с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

Британец заявил, что готов провести и третий поединок с украинцем, оставив своему сопернику грозное послание перед боем-реваншем.

"Цыганский король" заявил, что в грядущем поединке устроит Усику настолько жесткое избиение, что украинский боксер уже не захочет третьего боя.

"Безусловно, я не уйду после этого. Ни за что. Я закончу после этого? Ни при каких обстоятельствах. Но после того, что я собираюсь с ним сделать, устроив жесткое избиение в субботу вечером, это он не захочет трилогии.

Я открыт к трилогии, ведь все великие соперники имеют трилогию. Это факт. Но после того, что я сделаю, он не захочет трилогии", – сказал Фьюри в комментарии Boxing on TNT Sports.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Также читайте Назвал уязвимое место украинца: Леннокс Льюис дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

"Будет сложнее": Усик признался, планирует ли нокаутировать Фьюри в реванше

Сенсационный обидчик Владимира Кличко дал подсказку Фьюри перед реваншем с Усиком

Реванш Усик – Фьюри: полный андеркард вечера бокса