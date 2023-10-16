"Он никогда не проигрывает": Шеннон Бриггс сделал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри

Эксчемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс поделился своим прогнозом на бой между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

51-летний американец выразил уверенность, что "Цыганский король" сможет победить украинца, а также щедро расхвалил британца.

"Вы не можете идти против Фьюри в этом бою. Он никогда не проигрывает, и вы не можете эффективно действовать против такого бойца. Фьюри – крутой мужчина. Посмотрите на его ноги и смешное телосложение. У него ноги обычного высокого боксера, а тело толстого человека, никогда не занимавшегося спортом.

Могу сказать, что все это ему помогает. У парня нет мышц. При этом Тайсон очень ловок. Он может двигаться на ногах и хорошо работает корпусом. У него нет нокаутирующей силы, но это помогает проходить ему раунды. Фьюри очень вынослив.

Такой высокий боец с такой выносливостью и техникой очень опасен. Такой человек мог добиться успеха в любую эпоху бокса. Габариты не всегда имеют значение, но это не тот случай. Любой может сломаться, когда дерется с таким парнем", – приводит слова Бриггса Boxing Social.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Фрэнк Бруно сделал прогноз на поединок Усик – Фьюри.

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