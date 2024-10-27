"Он нокаутирует его": бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри сделал прогноз на реванш

Британский боксер Дэвид Аллен, в свое время проводивший спарринги с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри, поделился ожиданиями от их боя-реванша.

По мнению Аллена, "Цыганский король" является лучшим боксером, с которым ему когда-либо приходилось быть в ринге. Он склоняется к тому, что британец во втором поединке сможет нокаутировать украинца.

"Я думаю, что Фьюри победит. Я спарринговал со всеми, боксировал. Тайсон – лучший боец, с которым я когда-либо выходил на ринг. Он особенный. Усик тоже отличный, но он слишком мал.

Фьюри должен был выиграть первый бой. Если он исправит несколько вещей, он нокаутирует Усика", – сказал Аллен в интервью YouTube каналу talkSPORT.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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