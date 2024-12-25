"Он ноунейм": в Сети приобрело популярность видео, как Фьюри четыре года назад не верил в Усика

"Цыганский король" заявлял, что не намерен выходить в ринг против украинца.

В Сети приобрело популярность видео четырехлетней давности, на котором эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри пренебрежительно высказывается в адрес своего будущего обидчика – действующего обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика.

В 2020 году "Цыганский король" заявил, что не собирается сразиться с украинцем, поскольку тот неизвестен и неинтересен.

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"Он ноунейм. Никому не интересно выходить с ним в ринг, он совсем не приносит денег. Почему я должен встречаться с ним? Я хочу большие поединки, которые будут интересны людям, и этот – точно не один из них".

Он иностранец в западном мире. Чемпионом мира должен быть боксер из Британии или Америки и больше ниоткуда. Может быть, в Украине Усик считается большой звездой. Но чемпион мира должен быть с Запада, это так работает в боксе", – говорил тогда Фьюри.

Отметим, что за два поединка с украинцем Фьюри заработал 181 миллион долларов. Суммарный гонорар Усика составил 159 миллионов долларов.

Реванш Усик – Фьюри: итоги боя

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

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