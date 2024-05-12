"Он один из лучших бойцов в истории": Камбосос высказался о своем поражении от Ломаченко

Австралийский боксер Джордж Камбосос прокомментировал свое поражение нокаутом в бою с украинцем Василием Ломаченко.

Поединок состоялся 12 мая в австралийском городе Перт. Украинец нокаутировал австралийца в 11-м раунде и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

После завершения боя Камбосос отдал должное своему сопернику, назвав его одним из лучших бойцов в истории, который заслужил чемпионский пояс.

"Я жесткий австралийский боксер. Я больше Артуро Гатти, Микки Уорд. Не хочу принимать легкие поединки, мне надо лучшие. Что можно сказать об этом парне – он один из лучших бойцов в истории, выдающийся аматор.

Я пытался показать лучшее выступление, начал очень хорошо, придерживался плана на поединок. Старался, но он настоящий чемпион, заслужил этот пояс. Желаю ему всего наилучшего. А я займусь своими делами – все, что могу сделать.

Скажу одно – я делал все в лагере. Я отдал все силы. Это все, что я могу сделать – отдать все силы, выложиться по максимуму. Такой я боец", – сказал Камбосос в ринге после поединка.

Для Ломаченко это был первый бой с мая 2023 года, когда он единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Камбосос потерпел третье поражение в своей карьере. Также в послужном списке 30-летнего австралийца 21 победа (10 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что Ломаченко прокомментировал зрелищную победу над Камбососом и завоевание чемпионского титула.

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