"Он один из лучших": Усик отреагировал на возможное возвращение Ломаченко в бокс

Василий Ломаченко и Александр Усик / © instagram.com/usykaa

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на информацию, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко возобновляет карьеру.

В комментарии Matchroom Boxing украинский боксер рассказал, что ему нравится идея снова увидеть своего друга и кума в ринге.

"Мои первые Олимпийские игры были в Пекине. После финала, где Василий победил, я сказал: "Окей, я тоже хочу". Я действительно этого хотел. Я работал, работал и работал ради 2012 года. Да, Лома — это вроде мотивация. Если это правда, это хорошо. Мне нравится. Он один из лучших, кто когда-нибудь это делал? Да, конечно", — сказал Усик.

Ранее Эгис Климас, менеджер Ломаченко, подтвердил, что его клиент решил вернуться в ринг и планирует провести бой уже осенью.

По информации журналиста Майка Коппинджера, уже в первом своем поединке после возвращения Василий планирует встретиться в ринге с мексиканцем Эмануэлем Наваррете, который владеет поясами WBO и IBF во втором полулегком весе.

Напомним, Ломаченко объявил о завершении карьеры в июне 2025 года.

В последнем бою Василий в мае 2024 года нокаутом победил австралийца Джорджа Камбососа и завладел поясами IBF и IBO в легком весе.

В течение карьеры он также владел титулами чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018) и в легком весе по версиям WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).

Ломаченко — обладатель золотых наград Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. На профиринге он одержал 18 побед (12 — нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Сам Усик уже в субботу, 23 мая, в Египте проведет поединок с легендарным нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Напомним, накануне Усик заявил о намерении в четвертый раз стать абсолютным чемпионом мира и назвал дедлайн.

