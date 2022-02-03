"Он особенный боец": экс-тренер обидчика Ломаченко дал прогноз на возможную чемпионскую дуэль украинца

Бывший тренер Теофимо Лопеса считает, что Василий победит австралийца Джорджа Камбососа.

Бывший член тренерского штаба американца Теофимо Лопеса Джоуи Гамаш поделился своим мнением о потенциальном поединке между украинцем Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира в легком весе австралийцем Джорджем Камбососом.

По словам тренера, фаворитом этой битвы будет именно украинский боксер.

"Я надеюсь, что бой Ломаченко с Камбососом состоится. Ломаченко заслуживает этой возможности за все его достижения, за уровень его оппозиции. Сложно ставить против Ломаченко, ведь он особенный боец. Камбосос - приятный парень, но я не вижу, что он пройдет Ломаченко. Хотя это бокс, и здесь может произойти что угодно.

Безусловно, Ломаченко - номер один в легком весе. Камбосос - объединенный чемпион, но если мы говорим о топовом парне, лидере дивизиона, то это Ломаченко. Камбосос должен пройти его, чтобы стать первым номером", - сказал Гамаш в интервью YouTube-каналу Two Sides.

На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий единогласным решением судей победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Ломаченко владел поясами WBA, WBO и WBC до октября 2020 года, когда решением судей проиграл Теофимо Лопесу и потерял все титулы.

В активе Камбососа 20 побед (10 - нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

Добавим, что ранее Камбосос назвал имена двух желанных соперников в следующем бою - это Ломаченко и американец Девин Хейни, владеющий поясом WBC.

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