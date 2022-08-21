"Он показывает, что сильный, но он слабый": Усик высмеял Путина после победы над Джошуа

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик на пресс-конференции после боя-реванша с Энтони Джошуа высказался о президенте России Владимире Путине.

На пресс-конференции после поединка Усика спросили, что он думает о Владимире Путине.

- Владимир Путин любит хвастаться своим черным поясом по дзюдо, ходить с обнаженным торсом и притворяться мачо. Но ты самый крутой парень в мире. Как тебе вдохновлять людей?

Украинский боксер ответил, что кремлевский диктатор только хочет казаться сильным, а на самом деле является очень слабым.

"Хорошо вдохновлять людей. Он все это делает, показывая, что он сильный и красивый. На самом деле он не такой, это все обман. Он показывает, что сильный, но он слабый. Путин показывает, какой он, но он очень слабый", - сказал Усик.

УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, которые в Лондоне отобрал у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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