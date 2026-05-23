"Он потеряет все": Усика предупредили перед боем с Верховеном и указали на важный нюанс

Александр Усик / © Associated Press

Бой чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном будет сложнее для украинца, чем для его соперника.

Об этом заявил промоутер Александр Красюк, передает портал Sport.ua.

По его словам, Александр Усик будет испытывать большее психологическое давление, учитывая те титулы, которые он имеет.

«Если проиграет Усик — он потеряет все. Единственным утешением будет гонорар, если деньги еще могут его утешить», — сказал Красюк.

Зато, как отметил промоутер, на Рико Верховена ничего не будет давить. Даже если он проиграет, то это будет поражение в бою с величайшим из боксеров. При этом Верховен заработает денег и станет более известным

«Верховен тоже имеет свои преимущества: рост, чистую эффективную массу, силу удара. Он никак не уступает Усику в характере, боевом опыте», — добавил он.

Где смотреть бой Усик -Верховен

Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе будет доступен полный вечер бокса со всем файткардом, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.

