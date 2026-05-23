ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
2077
Время на прочтение
2 мин

"Он потеряет все": Усика предупредили перед боем с Верховеном и указали на важный нюанс

Александр Усик будет испытывать большее психологическое давление, учитывая те титулы, которые он имеет.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Александр Усик

Александр Усик / © Associated Press

Бой чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном будет сложнее для украинца, чем для его соперника.

Об этом заявил промоутер Александр Красюк, передает портал Sport.ua.

По его словам, Александр Усик будет испытывать большее психологическое давление, учитывая те титулы, которые он имеет.

«Если проиграет Усик — он потеряет все. Единственным утешением будет гонорар, если деньги еще могут его утешить», — сказал Красюк.

Зато, как отметил промоутер, на Рико Верховена ничего не будет давить. Даже если он проиграет, то это будет поражение в бою с величайшим из боксеров. При этом Верховен заработает денег и станет более известным

«Верховен тоже имеет свои преимущества: рост, чистую эффективную массу, силу удара. Он никак не уступает Усику в характере, боевом опыте», — добавил он.

Где смотреть бой Усик -Верховен

Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе будет доступен полный вечер бокса со всем файткардом, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.

Бой «Усик — Верховен» — последние новости

Напомним, глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, поделился мыслями относительно будущего боя между Александром Усиком и звездой кикбоксинга из Нидерландов Рико Верховеном.

Тем временем украинский боксер Богдан Миронец жестко высказался о шансах Рико Верховена победить Александра Усика.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
2077
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie