"Он выполнит свою работу": промоутер Джошуа дал прогноз на реванш британца с Усиком

Специалист уверен в силах бывшего чемпиона.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о реванше между его клиентом Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком.

"Джошуа выполнит свою работу и вернет титулы. Энтони из тех ребят, которые работают над ошибками после поединков. Он посмотрит первый их бой миллион раз и будет работать в зале, чтобы больше не повторить свои ошибки. Джошуа является честным боксером, чтобы сказать, что имеет намерение привлечь новых людей к подготовке к этому поединку, и вернется в ринг лучшим бойцом.

Я думаю, все это будет иметь значение в реванше. Мы прекрасно знаем, на что способен Усик и не собираемся умалять его возможности. Я не говорю, что Александр тоже не будет вносить поправки.

На протяжении всего боя Джошуа сможет донести свой удар до цели, которая нанесет ущерб Усику. Так что сила и превосходство в габаритах будет иметь большое значение", — цитирует Хирна Boxing News 24.

Напомним, точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна , реванш планируют на март 2022 года. Джошуа уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем.

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