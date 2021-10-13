"Он с ним будет играть": непобедимый британец не верит в Усика в потенциальном бое с Фьюри

"Он с ним будет играть": непобедимый британец не верит в Усика в потенциальном бое с Фьюри

Их встреча должна определить лучшего в супертяжелом весе.

Британский боксер Джо Джойс высказался о потенциальном поединке между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Это он рассказал в комментарии для Behind The Gloves.

Так, по словам Джойса, Усик не сможет составить достойную конкуренцию для "Цыганского короля".

"Я думаю, что Фьюри будет играть с Усиком. У Тайсона есть навыки, преимущество в росте и весе над ним. Он может драться как левша, а затем вернуться в ортодоксальную стойку. Мне кажется, что он начнет просто играть с Усиком, будучи большим.

Я не думаю, что Усик может соперничать с Фьюри за счет своей техники, особенно учитывая игры ума, в которые Тайсон способен с ним играть. Но это был бы интересный бой. Я никого не сбрасываю со счетов. Я думаю, что их пресс-конференция было бы интересно", — сказал Джойс.

Отметим, что Усик сейчас является обладателем трех поясов в супертяжелом весе — WBA, WBO и IBF. Украинец их отобрал в бою против британца Энтони Джошуа. Таким образом, Александр стал чемпионом мира во втором для себя весовой категории. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

Что касается Фьюри, то он сейчас является обладателем пояса WBC, который сумел защитить в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером. Именно поэтому потенциальный бой Усика и Фьюри может быть по четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Это был уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 Фьюри нокаутировал американца ;

; Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 31-й на профессиональном ринге (22 — нокаутом). Он остается непобедимым.

Добавим, что Джойс провел свой последний бой в июля 2021 года, когда нокаутировал француза Карлоса Такама. Сейчас в активе британца 13 побед (12 — нокаутом) в 13 поединках.

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