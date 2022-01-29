"Он сделает правильные выводы": Малиновский оценил фиаско Шевченко в Серии А

Игрок сборной Украины считает, что специалист попал в "Дженоа" не в самый лучший момент.

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился своим мнением по поводу неудачи Андрея Шевченко в "Дженоа".

"Конечно, поддерживаю общение с Шевченко. Мне очень жаль, что его работа в "Дженоа" так быстро закончилась. Трудная ситуация. Мне кажется, что Андрей Николаевич попал в этот клуб в не лучший момент. Там было много травмированных, пришлось ставить молодежь, а в Серии А, как вы знаете, очень серьезный уровень.Плюс тренер заболел ководом и некоторое время не был с командой.

Может, кто-то хотел получить результат сразу, но за столь короткое время было трудно построить или перестроить коллектив. В футболе это бывает, в нем никто не застрахован от таких моментов. Впрочем, я думаю, что Андрей Шевченко сделает правильные выводы и всех нас обрадует своими результатами", — цитирует Малиновского zbirna.com.

На прошлой неделе "Дженоа" возглавил немец Александер Блессин, сменивший в должности Андрея Шевченко.

Сейчас "Дженоа" занимает 19 место турнирной таблицы Серии А с 13 очками. Меньше только у "Салернитаны" – 10 баллов.

В следующем туре "грифоны" встретятся с "Ромой". Матч состоится в субботу, 5 февраля.

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