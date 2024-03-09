"Он сделал то, что не смог Фьюри": Нганну высказался о своем фиаско в бою с Джошуа

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал поражение от экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Камеруно-французский боец ММА проиграл нокаутом во втором раунде, перед этим дважды побывав в нокдауне – в первом и втором раундах.

После завершения поединка в саудовском Эр-Рияде представитель смешанных единоборств комплиментарно оценил выступление Джошуа и заявил о его отличии с тем, что показал в бою против Нганну обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

"Это был чистый удар. Я его даже не почувствовал. Вот в чем суть нокаута. Ты не чувствуешь никакой боли. Вот откуда я знаю, что меня нокаутировали.

Простите, ребята, я подвел вас. Это было что-то особенное, потому что этот парень остановил меня. Он сделал то, что не смог Тайсон Фьюри. Это был не мой день. Джошуа был гораздо лучше меня. Это отстой, но это наша работа", – признался Нганну в комментарии MMA Fighting.

Отметим, что для 37-летнего Нганна это был второй опыт в профессиональном боксе. В предыдущем поединке он в ночь на 29 октября 2023-го раздельным решением судей проиграл Фьюри. В третьем раунде Фрэнсис отправил "Цыганского короля" в нокдаун, но судьи назвали победителем боя британца.

Джошуа одержал свою 28-ю победу на профессиональном ринге (25 – нокаутом). 34-летний британец выиграл четвертый бой подряд после двух поражений от украинца Александра Усика, лишивших его поясов чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

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