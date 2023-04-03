"Он слишком мал для меня": непобедимый супертяжеловес пообещал "уничтожить" Усика

Хорватский боксер супертяжелого веса Филипп Хргович высказался о потенциальном бое с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

Обязательный претендент на чемпионский пояс IBF заявил, что "уничтожил" бы украинца, поскольку имеет преимущество над ним в габаритах.

"Было бы здорово, если бы бой с Усиком состоялся. Я надеюсь, что этот поединок будет следующим, но я просто хочу драться. С момента моего последнего боя прошло много времени. Я готов вернуться и хочу драться. Нет разницы с кем. Если бы бой с Усиком был следующим, то, конечно, я бы этого хотел.

Уничтожу ли я его? Конечно, он слишком мал для меня. Я слишком силен для него. Уверен, что побью всех, но увидим. Будущее покажет, кто лучше. Я уверен, что могу побить каждого", – сказал Хргович в интервью iD Boxing.

В послужном списке 30-летнего Хрговича 15 побед (12 – нокаутом) в 15 поединках на профессиональном ринге. В последнем своем бою в августе 2022-го он по очкам победил китайца Чжана Чжилея в андеркарде реванша между Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Напомним, Усик 29 апреля должен был биться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

Однако британский боксер продолжает восстанавливаться после травмы. Если Дюбуа не сможет выйти в ринг против Усика, то следующим в очереди провести титульный бой с украинцем является Хргович.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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