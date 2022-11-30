"Он слишком большой и сильный": экс-чемпион мира рассказал, кому проиграет Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион мира по легкому весу Джордж Камбосос сделал прогноз на бой между украинцем Василием Ломаченко и американцем Девином Хейни. По его мнению, действующий чемпион мира одержит победу в этом поединке.

Об этом Камбосос сказал в комментарии Boxingnews 24

"Ломаченко – Хейни будет большим боем. Я не собираюсь оскорблять Ломаченко, потому что он настоящий чемпион. Но я считаю, что Дэвин слишком большой, слишком быстрый и слишком сильный для Ломы. Хейни с каждым боем становится только лучше, он выигрывает этот бой. Будет то, что с Ломой сделал Тео Лопес", – заявил он.

Кроме того, он заявил о готовности провести поединок с Ломаченко.

“Я хочу встретиться на ринге с Ломаченко независимо от того, что он сделает дальше и как он выступил в своем последнем бою против Джемейна Ортиса, который, как мы видели, был очень обычным. Я все еще хочу встретиться с этим мужчиной. Стили создают бои, и это будет увлекательное сражение", – сказал Камбосос.

Ломаченко одержал победу над Ортисом в ночь на 30 октября. Боксеры прошли полную дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно предпочли украинца: 115-113, 116-112, 117-111.

На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу.

Камбосос дважды проиграл Хейни бои за чемпионские титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Во втором бою в Мельбурне все судьи отдали победу Хейни: 119-109, 118-110, 118-110.

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