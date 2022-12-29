"Он собирается меня убить": стали известны подробности задержания непобедимого американца

Непобежденного американского боксера Джервонту Дэвиса, владеющего поясом чемпиона WBA World в легком весе, арестовали за нанесение телесных повреждений женщине.

Об этом сообщает TMZ Sports.

Отмечается, что он ударил женщину по лицу, в результате чего у нее остался синяк на внутренней стороне верхней губы. Правоохранители сообщили, что после конфликта женщина смогла самостоятельно выйти из дома.

После этого она позвонила в полицию. В какой-то момент она закричала в трубку: "Он собирается меня убить!".

"Мне нужна помощь, пожалуйста! Я пытаюсь вернуться домой. У меня в машине ребенок, и он напал на меня на глазах у ребенка. И теперь он портит мне шины! Пожалуйста, помогите!", – кричала женщина.

Дэвис был арестован примерно через час после инцидента и обвинен в домашнем насилии. Он все еще находится под стражей.

Сам боксер отрицает обвинения. По его словам, он никогда не мог бы совершить домашнее насилие.

"Не позволяйте этим людям ввести вас в заблуждение этой фигней. Это было только вчера, за несколько минут до того, как я поссорился с мамой моего ребенка. Мы смотрели "Ледяное сердце" с моей старшей дочерью. Я никогда бы даже пальцем не тронул мать. своего ребенка или свою долбанную дочь, вы, бл**ь, сумасшедшие.

Я не монстр. Я долго молчал. У меня нет медиакоманды, пиарщика, хорошего юриста, пресс-секретаря, ничего из этого нет. Это единственная причина, почему я сейчас делаю это. Просто очистить свое имя. Я занимаюсь этим дерьмом лично с тех пор, как начал заниматься этим дерьмом.

Эти люди публикуют столько всего, транслируют это повсюду, и сейчас, когда я это пишу, над моим домом летает блядский вертолет, потому что они воспринимают это дерьмо, как деньги, и пытаются получить больше денег. Они предлагают матери моего ребенка 50 тысяч долларов только для того, чтобы обвинить, как они поступили с моей матерью первого ребенка. Они не смогли достичь этого, поэтому они взяли женщину, утверждавшую, что она попала в неприятное положение, также женщину, которая известна тем, что судится с людьми через деньги. Они добились своего. Поэтому я должен заплатить 300 тысяч долларов, а я даже пальцем не коснулся ее, даже не знал, как эта женщина выглядит», – цитирует боксера Bad Left Hook.

Отметим, что в ночь на 8 января Дэвис должен провести бой с обладателем титула WBA во втором полулегком весе Эктором Луисом Гарсией, который для этого поединка поднялся в легкий дивизион. Теперь неизвестно, состоится ли поединок.

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