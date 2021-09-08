"Он стал другим, но все еще с нами": жена Шумахера рассказала о состоянии здоровья мужа

"Он стал другим, но все еще с нами": жена Шумахера рассказала о состоянии здоровья мужа

"Красный барон" продолжает бороться за жизнь после рокового падения на горнолыжном курорте почти 8 лет назад.

Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, поделилась подробностями восстановления мужа после тяжелой травмы головы, которую легендарный пилот получил во время катания на лыжах в 2013 году.

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Интервью с Коринной вошло в документальный фильм SCHUMACHER, снятый Netflix. Премьера ленты запланирована на 15 сентября.

"Я никогда не обвиняла Бога в том, что произошло. Это просто несчастный случай, такое могло произойти с кем угодно. Конечно, я скучаю по нему каждый день. Но я не одинока в этом: дети, семья, отец, все его близкие. Он стал другим. Но он все еще здесь, с нами, это придает нам сил.

Мы живем все вместе в одном доме. Он проходит терапию. Мы делаем все возможное, чтобы улучшить его состояние, чтобы ему было комфортно, чтобы он чувствовал, что мы рядом. Мы продолжим делать все необходимое. Мы стараемся держаться рядом и жить как одна семья, как хотел бы этого Михаэль. Жизнь продолжается. Раньше он всегда защищал нас, теперь мы защищаем его", - приводит слова жены Шумахера RaceFans.

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Напомним:

В декабря 2013 года Шумахер получил ужасную травмы головы во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах. Гонщику тогда провели несколько срочных операций, он провел шесть месяцев в коме.

В сентябре 2019-го Михаэля доставили в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа, где планировалась операция по пересадке стволовых клеток в сердечную ткань. Тогда одна из сотрудниц клиники отметила, что автогонщик был в сознании.

одной из больниц Парижа, где планировалась операция по пересадке стволовых клеток в сердечную ткань. Тогда одна из сотрудниц клиники отметила, что автогонщик был в сознании. В ноябре того же года Вебер обвинил жену гонщика в сокрытии правды о состоянии Михаэля. Та ответила, что он в надежных руках, а конфиденциальность о его здоровье - пожелание гонщика.

в сокрытии правды о состоянии Михаэля. Та ответила, что он в надежных руках, а конфиденциальность о его здоровье - В сентябре 2020-го швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер объяснил, почему стал Михаэля после мозговой травмы не улучшится.

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