"Он тебя вырубит": Чисора сделал прогноз на бой Фьюри — Джошуа

Фьюри — Джошуа / © Associated Press

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Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора поделился прогнозом на бой между экс-чемпионами мира Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Он считает, что Эй Джей победит в грядущем поединке.

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В то же время Дерек добавил, что именно "Цыганский король" является лучшим британским супертяжеловесом эпохи.

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"Джошуа победит Тайсона. У него есть мощность. Насчет Эй Джея есть одна вещь: неважно, 6-й это раунд, 8-й или 12-й — он тебя вырубит. Фьюри уже не тот. Но титул лучшего британского супертяжеловеса этой эпохи должен достаться Тайсону. Он принадлежит ему, ведь Фьюри делал невероятные вещи.

Он поехал в Германию и сверг с трона Владимира Кличко. Потом где-то год страдал фигней, сидел на алкоголе, а после этого вернулся и дважды прибил Деонтея Уайлдера. Он приходил на чужой задний двор, забирал титулы и привозил их домой. Эй Джей такого никогда не делал. Я считаю, что именно Тайсон должен быть номером один", — приводит слова Чисоры издание Ring Magazine.

Бой Фьюри — Джошуа состоится 11 декабря на арене "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс). На кону будет стоять титул WBA Super в супертяжелом весе, который украинец Александр Усик летом сделал вакантным.

В конце сентября Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем.

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Кому сейчас принадлежат пояса, от которых отказался Усик

WBC : Полноценным чемпионом организации стал немецкий боксер Агит Кабайел . Ранее он владел титулом временного чемпиона и после решения Усика освободить все пояса был автоматически повышен руководством WBC. 28 ноября 2026 года Кабайел будет защищать титул в поединке с албанцем Нельсоном Гисой, который состоится в Дюссельдорфе.

IBF : Этот пояс завоевал хорват Филип Хргович . В конце августа 2026 года в Лондоне он победил техническим нокаутом британца Мозеса Итауму в бою за вакантный титул.

WBO : Пояс сейчас принадлежит британцу Даниелю Дюбуа . Сначала после отказа Усика титул был передан Фабио Уордли, однако в мае 2026 года Дюбуа отобрал его у соотечественника в очном поединке, который состоялся в Манчестере. Бой-реванш между Дюбуа и Уордли запланирован на 17 октября 2026 года в Лондоне.

WBA (Super): Стал вакантным. Сначала организация повысила до полноценного чемпиона россиянина Мурата Гассиева (владевшего титулом WBA Regular), но в сентябре 2026 года отменила это решение. Теперь главный пояс WBA Super будет официально разыгран 11 декабря 2026 года в мегафайте между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. В то время как Гассиев остался только со второстепенным титулом WBA Regular.

Ранее сообщалось, что Дюбуа спрогнозировал победителя боя Фьюри — Джошуа.

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