"Он украинский был, есть и будет": Усик непреклонно выразил свою позицию по поводу Крыма (видео)

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик четко ответил на вопрос "Чей Крым?".

На пресс-конференции в Киеве, посвященной победе Усика в бою-реванше против британца Энтони Джошуа, украинского боксера попросили подробнее объяснить свою позицию по поводу оккупированному россиянами Крыма.

"Много мы уже об этом общаемся. Знаете, что мне не нравится в жизни? Когда хотят есть за мой счет, но я не угощаю, а у меня требуют, чтобы я заплатил.

В 2014 году, когда Крым уже был оккупирован... Я не помню, я приехал с какого-то поединка, и у нас пресс-конференция была на Подоле в каком-то спортивном пабе, и там меня спросили о Крыме - парня, который родился в Крыму и живет. "Чей Крым?" - он украинский, был украинским и остается. Потом мой любимый канал начал меня спрашивать об этом, потом еще кто-то начал.

Я был в Крыму и за два дня до "референдума" принципиально уехал оттуда, но никто не пришел помогать Крыму и крымчанам. Люди, которые пытались, они приезжали, еще кто-то, но никто этого не сделал из власти того времени, а меня начали спрашивать за Крым и на этом делать какие-то рейтинги.

Я в первый раз говорил, что Крым - это временно оккупированная территория, но она обязательно вернется в Украину. Он наш был, есть и будет", - сказал Усик.

Добавим, что Усик эмоционально ответил на возгласы болельщика с трибун о Крыме после боя с Джошуа. Украинский чемпион крикнул, что "Симферополь - Украина".

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Обладатель пояса WBC Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик - Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

По словам менеджера украинского боксера Эгиса Климаса, бой за звание абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри может состояться в конце 2022-го или в начале 2023 года.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

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