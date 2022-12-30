"Он ушел, но его магия остается": как Месси, Роналду, Неймар и другие звезды футбола прощаются с Пеле

29 декабря в возрасте 82 лет умер легендарный бразильский футболист Пеле.

На трагическое известие отреагировали звезды мирового футбола, среди которых Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Андрей Шевченко и другие.

Криштиану Роналду

"Мои глубокие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье Эдсона Арантеса ду Насименто. Просто прощания с вечным королем Пеле никогда не будет достаточно, чтобы выразить ту боль, которая сейчас охватывает весь футбольный мир.

Вдохновение для миллионов, эталон – вчера, сегодня и навсегда. Любовь, которую ты всегда проявлял ко мне, была взаимной во всех разделяемых нами моментах даже на расстоянии.

Пеле никогда не будет забыт, память о нем навсегда сохранится в каждом из нас, в любителях футбола. Покойся с миром, король Пеле", – написал Роналду в Instagram.

Неймар

"До Пеле "10" было просто цифрой. Я прочитал где-то эту фразу, в какой-то момент моей жизни. Но это прекрасное утверждение неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом.

Пеле изменил все. Он превратил футбол в искусство, развлечение. Он дал право голоса бедным, темнокожим, и главное – он показал Бразилию. Футбол и Бразилия подняли свое значение навсегда благодаря королю! Он ушел, но его магия остается. Пеле – это навсегда!", – написал Неймар.

Лионель Месси

"Покойся с миром, Пеле", – написал Месси в Instagram.

Килиан Мбаппе

"Король футбола покинул нас, но его наследие никогда не будет забыто. Покойся с миром, король", – написал Мбаппе у себя в Twitter. добавив совместное фото с Пеле.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING … pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Роналдо

"Уникальный. Гениальный. Техничный. Креативный. Непревзойденный. Он покидает нас сегодня, не оставляя в то же время вершину. Один такой король футбола. Величайший игрок всех времен. Грусть от прощания смешанная с огромной гордостью от такой истории. Твое наследие выходит за пределы поколений. Так ты и будешь жить дальше. Спасибо, Пеле. Покойся с миром", – написал бразилец в Instagram.

Андрей Шевченко

"Твое наследие всегда будут помнить. Соболезнования всей семье, покойся с миром", – написал Шевченко в Instagram.

Напомним, в последнее время здоровье "короля футбола" резко ухудшилось. В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в правой части толстой кишки. К сожалению, рак прогрессировал и вызвал проблемы с почками и сердцем.

82-летний бразилец проходил курс лечения, однако химиотерапия уже не помогала. Последний месяц своей жизни Пеле провел в больнице, куда был госпитализирован 29 ноября на фоне респираторной инфекции.

Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос". За свою профессиональную карьеру Пеле забил 1281 гол в 1363 матчах, в том числе 1091 в 1116 играх за "Сантос" и 77 в 92 матчах за национальную сборную.

Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версиям ФИФА и Международной федерации футбольной истории и статистики.

Читайте также:

Смерть "короля футбола": полная биография и выдающиеся достижения легендарного Пеле

"Наследие для будущих поколений": семья Пеле опубликовала прощальное письмо после смерти легенды

Памяти "Короля футбола": видео лучших голов в карьере легендарного Пеле