"Он ужасно напуган": Уайлдер после победы над Чисорой бросил вызов Джошуа

Деонтей Уайлдер / instagram.com/queensberrypromotions

Реклама

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер после победы над Дереком Чисорой вызвал на бой экс-обладателя титулов Энтони Джошуа.

Сразу после поединка с Чисорой американец прошел мимо Эй Джея и заявил, что тот избегает встречи с ним в ринге. "Бронзовый бомбардировщик" призвал Энтони провести бой.

"Давай сделаем это. Он ужасно напуган", — сказал Уайлдер, проходя мимо Джошуа.

Реклама

Отметим, что в ночь на 5 апреля Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору в главном бою вечера бокса, который состоялся на "O2 Arena" в Лондоне. На протяжении поединка американец дважды отправлял соперника в нокдаун, но и сам один раз побывал на канвасе.

Для 40-летнего Уайлдера это 45-я победа на профиринге (43 — нокаутом). Также на счету американца одна ничья и четыре поражения. В предыдущем бою "Бронзовый бомбардировщик" в июне 2025-го техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайррелла Херндона.

42-летний Чисора потерпел 14-е поражение в карьере. Также в его послужном списке 36 побед (23 — нокаутом). Прошлый бой Дерек провел в феврале 2025-го, единогласным решением судей одержав победу над шведом Отто Валлином.

Стоит отметить, что с Уайлдером хотел провести свой следующий бой чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик, но стороны так и не договорились о поединке.

Реклама

Следовательно, украинец 23 мая в Египте выйдет в ринг против кикбоксера Рико Верховена.

Ранее сообщалось, что Уайлдер объяснил, почему сорвался бой с Усиком.