"Он ужасно жесткий": Усик назвал своего самого сложного соперника за всю карьеру

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, кого считает самым сложным соперником в своей карьере.

По словам украинца, тяжелее всего ему пришлось в поединке с британцем Дереком Чисорой.

"Считаю, что самый сложный соперник в моей карьере – это Дерек Чисора, мой друг. Эй, Дерек, я иду за тобой. Дерек – ужасный парень, жесткий боксер. Он ужасно жесткий. Он крепкий. С ним было тяжело", – сказал Усик в интервью talkSPORT.

Отметим, что в октябре 2020 года Усик победил Чисору единогласным судейским решением в бою за статус обязательного претендента на титул WBO. Это было второй поединок Александра в хевивейте.

Напомним, в ночь на 22 декабря 2024 года Усик в бою-реванше победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел один раз защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

После победы Усика над Фьюри в реванше Дюбуа поднялся на ринг и вызвал украинца на поединок. Александр согласился и попросил организовать ему бой с Даниэлем, которого раньше уже нокаутировал в августе 2023 года.

По словам менеджера украинского чемпиона Эгиса Климаса, свой следующий бой Усик проведет ориентировочно в конце июля или в августе 2025 года. Пока Александр отдыхает, ожидая результата титульного поединка между Дюбуа и Паркером.

В потенциальном поединке Усика с Дюбуа или Паркером на кону снова будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте.

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