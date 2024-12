"Он уже может быть GOAT": экс-чемпион мира щедро расхвалил Усика после второй победы над Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фремптон высказался о обладателе титулов WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте Александре Усике после его победы в бою-реванше с Тайсоном Фьюри.

По мнению британского боксера, украинец уже заслужил звание одного из величайших бойцов за всю историю.

"Мы часто стесняемся называть бойцов одними из самых выдающихся всех времен, пока они еще продолжают карьеру.

То, что Усик сделал за 23 поединка, превосходит достижение любого когда-либо жившего боксера. Он уже может быть GOAT", – написал Фремптон на своей странице в соцсети X.

К слову, GOAT расшифровывается как the Greatest Of All Time, что переводится как "величайший всех времен".

Реванш Усик – Фьюри: итоги боя

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

