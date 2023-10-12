"Он уже среди великих": легендарный Майк Тайсон назвал лучшего боксера хевивейта

"Железный Майк" считает, что сейчас Тайсону Фьюри нет равных в супертяжелом весе.

Легенда мирового бокса Майк Тайсон комплиментарно высказался в адрес обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри в преддверии поединка "Цыганского короля" против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

57-летний американец заявил, что считает "Цыганского короля" лучшим боксером хевивейта прямо сейчас.

"Фьюри – не величайший боксер всех времен, но он действительно на высоте – он величайший прямо сейчас. Он уже среди великих. Не будем забывать его прошлое – бой с Нганну будет не первым его поединком. Он защищал свой титул, он непобежденный.

Он – нынешняя сенсация в боксе, в этом нет никаких сомнений. Но мы здесь ради того, чтобы сбросить его с трона", – сказал "Железный Майк" в интервью YouTube-каналу Daily Mail Sport Boxing.

Отметим, что Майк Тайсон помогает Нганну готовиться к бою с Фьюри. Ранее он заявил, что "победа Нганну станет самым шокирующим результатом в истории".

Поединок между Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Это будет выставочный бой по классическим правилам бокса. На кону не будет стоять пояс WBC, который принадлежит британцу.

Свой последний бой Фьюри провел в начале декабря прошлого года, когда техническим нокаутом победил британца Дерека Чисору. В послужном списке "Цыганского короля" 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья на профиринге.

Нганну в своем последнем поединке в январе 2022 года единогласным решением судей победил Сирила Гана на турнире UFC 270. В активе камеруно-французского бойца 17 побед в 20 боях в ММА.

Ожидается, что после этого боя станет известна дата объединительного поединка между Фьюри и чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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