"Он великий боец": непобедимый американец выразил восхищение Ломаченко и заявил о желании с ним подраться

"Он великий боец": непобедимый американец выразил восхищение Ломаченко и заявил о желании с ним подраться

Василий у него номер один в легком дивизионе.

Перспективный американский боксер Райан Гарсия прокомментировал выступления украинца Василия Ломаченко.

Слова 23-летнего Гарсии цитирует WorldBoxingNews.

Юный американец выразил восхищение Ломаченко и даже поставил его на первое место в легком дивизионе. Гарсия готов выйти в ринг против украинца и считает, что их дуэль была бы грандиозной.

"Я думаю, что это был бы грандиозный бой против Ломаченко. Хотел бы бой с ним. Думаю, он большой боец, и бьется искусно.

Василий выглядел великолепно в последнем бою. Ломаченко грамотно двигается на ринге, не тратит энергию. Он бился отлично, но должен был нокаутировать Комми. Было бы лучше, если бы он нокаутировал Комми, а не продолжал избивать его. Тогда он причинил бы ему меньше страданий.

Ломаченко – номер один. Далее следуют Камбосос, Девин (Хэйни, прим.) и "Танк" (прозвище Джервонты Дэвиса, прим.). Последние двое провели посредственные бои", — сказал Гарсия.

Недавно Ломаченко победил Комми единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO;

Комми единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO; Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения;

Райан Гарсия, в свою очередь, последний бой провел в январе прошлого года, когда победил Люка Кэмпбелла техническим нокаутом в седьмом раунде. Осенью Гарсия перенес операцию на руке и запястье, из-за чего вынужден был отказаться от боя с Джозефом Диасом за звание временного чемпиона мира по версии WBC в легком весе;

Сейчас в активе американца 21 победа (18 – нокаутом) в 21 поединке.

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