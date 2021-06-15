"Он воскрес из мертвых": известный итальянский кардиолог прокомментировал жуткий инцидент с Эриксеном

Врач рассказал, что ждет футболиста.

Известный итальянский кардиолог Роберто Корсетти прокомментировал жуткий инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, у которого случилась остановка сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией.

"Вернется ли он в футбол? Об этом пока рано говорить, за случившимся с ним стоит серьезное событие, которое необходимо идентифицировать. Я почти уверен, что причина остановки сердца будет установлена.

На сегодняшний день мне не к месту говорить о его возвращении на футбольное поле. Эриксен воскрес из мертвых. Задача врачей - дать ему возможность прожить долгую и мирную жизнь", - цитирует Корсетти Corriere della Sera.

Напомним, Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания - Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился. На поле появились врачи, чтобы предоставить игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибриляцию сердца, пока партнеры закрыли пострадавшего от камер. Игрока доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось.

29-летний Эриксен выступает за миланский "Интер", с которым недавно стал чемпионом Италии. До этого футболист играл за лондонский "Тоттенхэм" и амстердамский "Аякс".

с которым недавно стал чемпионом Италии. До этого футболист играл за лондонский и амстердамский За сборную Дании Эриксен дебютировал в 2010 году. На счету Кристиана 109 матчей, в которых он забил 36 голов.

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