"Он вывел меня из себя": бывший соперник Усика вспомнил, как украинец заставил его выйти на ринг

"Он вывел меня из себя": бывший соперник Усика вспомнил, как украинец заставил его выйти на ринг

Белль сначала не планировал боксировать с Александром.

Эксчемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью признался, что не хотел проводить бой с Александром Усиком.

"Это правда: я не хотел боксировать с Усиком. Я завершил карьеру и отправился в медовый месяц. Стоит признать, что Александр очень приятно высказывался обо мне. Когда я ушел с первого тяжелого веса, он сказал, что считает меня лучшим крузером в мире."

Я помню, как проводил медовый месяц, а этот парень, не знающий ни слова английским, после своего боя сказал: "Тони Беллью, я хочу Тони Беллью". Я подумал: "Ай с**ый сын!" Он вывел меня из себя, я сразу же позвонил своему промоутеру Эдди горную", — заявил Беллью в интервью Sheikhy's Sports Journeys&Life.

Поединок между боксерами состоялся осенью 2018 в рамках тяжелого весового дивизиона. Тогда украинец одержал победу нокаутом в восьмом раунде.

В своем последнем поединке Усик победил Энтони Джошуа и завоевал чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO.

Напомним, точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна , реванш планируют на март 2022 года. Джошуа уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем.

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