"Он вывел меня из строя": Уайлдер попал в больницу после страшного нокаута от Фьюри (видео)

"Он вывел меня из строя": Уайлдер попал в больницу после страшного нокаута от Фьюри (видео)

"Бронзовый бомбардировщик" признал свое поражение.

Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер оказался в больнице после поражения нокаутом от чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Фьюри - Уайлдер: видео нокдаунов и нокаута

В течение боя "Бронзовый бомбардировщик" трижды побывал на канвас ринга. Сначала в нокдаунах в третьем и десятом раундах, а затем Фьюри окончательно "вырубил" Деонтея в 11-м раунде.

Американского боксера оперативно доставили в медицинский центр, чтобы он прошел тщательное обследование. Это было сделано с предохранительной целью из-за того, что Уайлдер пропустил в бою много чрезвычайно мощных ударов, пишет The Independent.

"Я сделал все, что мог, но этого не хватило. Я не уверен в том, что произошло. Я знал, что Фьюри вышел на ринг в весе 125,6 кг не для того, чтобы стать танцором балета. Он пришел, чтобы давить на меня, попытаться вывести меня из строя - ему это удалось", - прокомментировал свое поражение Уайлдер.

Фьюри - Уайлдер: видеообзор чемпионского боя

Таким образом, Фьюри сохранил пояс WBC в супертяжелом весе. Остальные три самые престижные титулы хэвивейта - WBA, WBO и IBF - сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Фьюри заговорил о собственном величии после победы над Уайлдером. Также "Цыганский король" спел в ринге после своего триумфа.

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Это был уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца ;

; Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 31-й на профессиональном ринге (22 - нокаутом). Он остается непобедимым.

35-летний Уайлдер потерпел второе поражение в карьере. В своем предыдущем бою в феврале 2020 года американец также проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.

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