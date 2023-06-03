"Он за Украину": Усик вступился за Ломаченко, прокомментировав его позицию по поводу войны с Россией

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик вступился за бывшего чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко из-за массовой критики в его адрес от украинцев.

По словам Усика, тот факт, что Ломаченко не любит говорить публично, еще не означает, что он против Украины. В интервью польским СМИ Александр заверил, что его кум и товарищ "поддерживает свою страну".

"Василий вообще почти не говорит – посмотрите на его Instagram. Однако в первый же день войны пошел в армию. И если он что-то не говорит вслух, это не значит, что он против Украины. Он за Украину. Однако война продолжается. И многих людей не так раздражает, сколько тошнит от происходящего.

Ежедневно есть жертвы, кто-то погибает. И, вероятно, по этой причине они сердятся на Василия, что он не высказывается против врага. В результате он получает ненависть. Но хочу сказать, что Василий – украинец, поддерживающий свою страну. Он поддерживал ее и будет поддерживать", – цитирует Усика Przegląd Sportowy.

К слову, после начала полномасштабного российского вторжения Ломаченко вступил в терроборону Белгород-Днестровского.

Ранее Ломаченко попал в громкий скандал, связанный с его поддержкой представителей УПЦ Московского патриархата и распространением антиукраинских нарративов российской пропаганды.

В марте Ломаченко опубликовал видео с претензиями к Владимиру Зеленскому от УПЦ МП, назвав поведение президента Украины "демонстративным унижением". Более того, в одном из своих сообщений в Instagram уроженец Белгород-Днестровского сравнил Украину с нацистской Германией.

Напомним, в ночь на 21 мая Ломаченко проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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