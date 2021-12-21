"Он же не вышел с флагом России": известный украинский боксер вступился за Ломаченко

"Он же не вышел с флагом России": известный украинский боксер вступился за Ломаченко

Александр Гвоздик назвал поступок Василия его "личным делом".

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик прокомментировал скандальный поступок своего соотечественника и близкого друга Василия Ломаченко отпраздновать в ринге победу над ганцем Ричардом Комми с флагом родного города - Белгород-Днестровского, а не Украины.

В интервью YouTube-каналу Usachev TV Гвоздик вступился за Ломаченко и заявил, что Василий имеет право сам решать, с чем ему выходить на ринг.

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"Жванецкий хорошо сказал: "Патриотизм - это четкое, осознанное понимание, почему мы должны жить хуже других". Это его желание - с чем хочет, с тем и вышел. Мог бы вынести портрет своей жены. Какая разница, с чем он вышел? А Белгород-Днестровский - это не Украина?

Захотелось ему так выйти. Я в этом плане хейтеров не поддерживаю. А может, он захотел бы выйти с флагом "Мерседеса", потому что ему очень нравится. Это его личное дело. Это не говорит, что Василий не поддерживает свою страну.

Он ведь не вышел с флагом России, например. Это был бы другой вопрос. Для Украины это сейчас болезненная тема. Он не вышел со свастикой, черепом и костями. Вышел человек с флагом своего города, который является частью Украины. В чем проблема? Душа у него так хочет", - сказал Гвоздик.

Ранее ТСН Проспорт писал, что выход Ломаченко в ринг без флага Украины жестко осудили фанаты и известные спортсмены, среди которых Владимир Кличко и Сергей Стаховский.

"То, что Владимир Кличко пишет. У них, как я понимаю, отношения не очень складываются. Вася, как я понимаю, не большой фанат искусства Владимира Кличко, поэтому, возможно, Владимир таким образом сделал какой-то ответный шаг", - прокомментировал Гвоздик критику со стороны Кличко-младшего в адрес Ломаченко.

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