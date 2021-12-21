"Он жил боксом и больше нечем": потенциальный соперник Усика расхвалил легендарного соотечественника украинца

Фьюри не пожалел комплиментов в адрес Кличко-младшего.

Действующий чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри приятно отозвался об украинской легенде Владимире Кличко.

"Безусловно, Кличко – легенда бокса, потому что он продолжал побеждать своих соперников друг за другом. Легко завоевать чемпионский титул один раз, однако трудно каждый раз показывать хорошие выступления на протяжении многих лет", — цитирует Тайсона Fightnews.info.

"Постоянство — это слово, которое я хочу использовать. Постоянно работать в одном тренировочном лагере за другим из года в год — вот что сложно. Это сделало Кличко одним из лучших супертяжеловесов всех времен, ведь он жил боксом и больше ничем. Владимир вел правильный образ жизни, не заводился в боях, тренировался все эти годы. Он был абсолютным профессионалом и топовым бизнесменом", — добавил он.

Фьюри одолел Владимира Кличко в 2015 году. Тайсон победил украинца единогласным решением судей и выиграл пояса WBO, WBA Super, IBF и IBO.

Кличко-младший свой последний бой провел в апреле 2017 года, когда нокаутом проиграл Энтони Джошуа.

На профессиональном ринге Владимир Кличко провел 69 поединков: одержал 64 победы (54 нокаутом) и пять раз проигрывал.

В послужном списке Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.

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