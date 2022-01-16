"Он знает, что ему нужно для победы": британский боксер сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа

"Он знает, что ему нужно для победы": британский боксер сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа

Дюбуа считает, что его соотечественнику следует стать старой версией себя.

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа прокомментировал предстоящий реванш между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и эксчемпионом Энтони Джошуа.

Британец верит в грамотную работу по ошибкам соотечественника.

"Возможно, Энтони должен больше отталкивать его к канатам. Все говорят, что Джошуа должна быть более агрессивной. В первом бою казалось, что Энтони хочет его перебоксовать, но у Усика хорошая любительская школа, он выигрывал мировые титулы — переиграть его очень сложно.

В реванше Энтони должен стать старым Джошуа, прессингующим и разрушающим своего соперника. Посмотрим, должно быть интересно.

Джошуа может поступать иначе и он знает, что ему нужно для победы. Удачи ему", — сказал Дюбуа в интервью Boxing News 24.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна , реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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