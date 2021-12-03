"Она слишком добрая": Ибрагимович рассказал, на каком языке никогда не думает на поле

Шведский форвард заявил, что во время игры нужна грубость.
Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал, на каком языке предпочитает думать.
"На каком языке я думаю? По разному. На поле я никогда не думаю на шведском: это слишком хорошая речь, на поле нужна грубость, так что я мыслю по-славянски. Иногда по-итальянски и по-английски. Но в семье" е мы все делаем по-шведски.
Мы снимаем обувь перед тем, как зайти в дом, остаемся в носках. У нас нет обслуживающего персонала – есть уборщица, остальное мы делаем сами.
Я – швед, но также я человек смешанной крови: моя мама – хорватская католичка, отец – босниц-мусульманин, а я провел большую часть карьеры в Италии", – сказал Ибрагимович.
- В нынешнем сезоне Ибрагимович провел девять матчей за "Милан" во всех турнирах, забил пять голов и совершил один ассист.
- Его текущий контракт с "Россонери" рассчитан до конца июня 2022 года.
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