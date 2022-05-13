"Она - вообще никто": глава Федерации тенниса РФ оскорбил Свитолину, которая требует отстранения россиян

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев пренебрежительно отреагировал на призыв первой ракетки Украины Элины Свитолиной отстранить от соревнований игроков из РФ и Беларуси, не осудивших военное вторжение в Украину.

В апреле первая ракетка нашей страны Элина Свитолина опубликовала у себя в соцсетях обращение к теннисному сообществу, в котором призвала к полному отстранению российских и белорусских игроков от турниров, если они поддерживают войну, которую кровавый диктатор страны-агрессора Владимир Путин развязал против Украины.

Несмотря на то, что ATP и WTA до сих пор не решились отстранить россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой и, в частности, раскритиковали запрет выступить им на Wimbledon-2022, лучшая теннисистка Украины продолжает борьбу на информационном фронте и хочет, чтобы российские и белорусские игроки не отмалчивались, а публично выразили свое отношение к войне.

Неудивительно, что праведные усилия Свитолиной вызвали волнение в России. Глава теннисной федерации страны-агрессора Шамиль Тарпищев крайне надменно прокомментировал стремление украинки достичь применения жестких санкции против россиян и белорусов.

"Не надо обращать внимание, это не только мое мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнований. Сейчас мы играем, у нас все нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще", - приводит слова Тарпищева Metaratings.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что россиян и белорусов допустили к Roland Garros, однако поставили ультиматум.

Александр Довгополов о начале войны и отстранении россиян от турниров большого тенниса

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