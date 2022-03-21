"Они будут гореть в аду, их никчемные души будут уничтожены": украинская футболистка выложила эмоциональный пост о войне

Футболистка сборной Украины принципиально отказалась говорить на русском языке.

Футболистка французского "Реймса" и сборной Украины Татьяна Романенко прокомментировала полномасштабное вторжение России в Украину.

31-летняя спортсменка поделилась сильными эмоциями, которые переживает во время войны своей родины с российскими оккупантами.

"Мой первый пост на украинском языке! Потому что я сознательно отказываюсь разговаривать на языке людей, которые несут боль и страдания в мою страну. Пусть я буду разговаривать с ошибками и, может, это будет не совсем мелодично, но мои дети уже будут разговаривать без ошибок, а мои внуки, в свою очередь, никогда не произнесут русское слово, потому что они будут знать что это язык трусов, язык диктатуры, язык, которым предоставлялись команды уничтожать украинскую нацию и украинскую культуру, они будут знать что это язык, веками несущий смерть на украинскую землю.

Я надеюсь, что эти чудовища, которые сейчас на нашей земле, будут жить долго, до глубокой старости. Нет, я не сошла с ума. Умереть - это просто, это очень легкая цена всего совершенного в Украине и других странах мира. Я хочу, чтобы когда мы победили, эти создания дожили до глубокой старости как пленные, и чтобы каждую секунду своего жалкого существования они страдали так, как страдают отцы, потерявшие своих детей, как страдают матери, потерявшие своих сыновей, как все те, кто потерял своих близких, свои дома и свое будущее. Чтобы они умоляли умереть, но не умирали. А когда умерли, то и на том свете, чтобы им не было покоя. Ибо они будут гореть в аду и навсегда их ничтожные души будут уничтожены.

Война - это самое страшное, что может случиться, но она снимает все маски. Она создаст героев и предателей! Она покажет тебе, кто ты на самом деле, и кто есть все те люди, которых ты считал друзьями. Ибо перед лицом войны мы все голые, и мы все такие, какова наша сущность. Поэтому берегите тех, кто во время беды протянул руку помощи, а всех остальных - вслед за русским кораблем!

И не сомневайтесь, мы победим! Держимся, молюсь за всех воинов, врачей, волонтеров, защитников, всех, кто рискует жизнью в тылу, и на передовой, всех, кто ночует в подвах и метро, всех кто вывозит семьи под обстрелами извергов, всех, кто помогает Украине идти к победе. Молюсь за вас всех и за тебя, ненька! Держитесь, осталось чуть-чуть. Слава Украине", - написала Романенко в своем Instagram .

Ранее сообщалось, что ее клуб направил в Украину гуманитарную помощь.

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