"Они хотят, чтобы здесь была Раша": известный украинский журналист жестко разнес Усика и Ломаченко

Он убежден, что спорт не может существовать вне политики.

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк, 13 лет работавший в Москве и известный жесткими вопросами на пресс-конференциях к президенту РФ Владимиру Путину, беспощадно раскритиковал боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.

Своими мыслями Цимбалюк поделился в интервью sport24.ua, ответив на вопросы издания.

- Не могу не спросить о таком феномене, как украинские футболисты в российском чемпионате. Восемь лет идет война, некоторые сидят там все это время, а кто-то поехал туда год-два назад. Если называть вещи своими именами - кто они?

- Возможно, человек-куст, который думает, что "спорт вне политики". Это неправда. Спорт - всегда политика. Спорт - прежде всего политика. Где поднимаются государственные флаги - там везде политика. И те, кто делают вид, что для них это неважно, либо потенциальные предатели в случае дальнейшего вторжения и войны, либо просто люди-флюгеры.

После того, как спортивная эра братьев Кличко завершилась, у нас появились другие лица, которые на слуху. За все годы Кличко никогда не создали ситуации, когда украинцы спорили между собой, кто эти боксеры - соотечественники или потенциальные коллаборанты.

Вместо этого наши нынешние мальчики пиарят русскую православную церковь, фильмы - настолько идиотские и тупые! Мальчика в статусе чемпиона мира по боксу используют московские попы: "Нет никакой войны". И этот д*бил, вытащив капу изо рта, говорит: "Если у меня друзья - россияне, то почему я должен перестать с ними общаться?" Все понимают, что человек или тупой (что вряд ли), или он сознательно манипулирует.

Эти мальчики нам говорят: "Украинцы, сдавайтесь". Сложите оружие, "та какая разница", "один народ", "какая разница, как называется твоя улица". Они хотят, чтобы в конечном случае здесь была Раша. Однако Раши здесь никогда не будет.

Эти вещи нужно говорить. Не надо спорить друг с другом, рвать на себе чубы или еще что-нибудь. Еще раз: если вы уже задали вопрос, что спорт вне политики, то, уважаемые наши потенциальные коллаборанты и любители "русского мира", ничего не вякайте о политике. Определитесь, кто вы: адепты российской идеологии, которая убивает граждан Украины здесь и сейчас, или вы вне политики?, - сказал Цимбалюк.

Ранее ТСН Просопрт писал, что Цимбалюк высказался о песне-хите украинских фанатов "Путин - х*йло", посвященной президенту РФ Владимиру Путину.

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