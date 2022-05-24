"Они хотят победить, как и мы". тренер соперника Украины в отборе на ЧМ-2022 – о предстоящем поединке

"Они хотят победить, как и мы". тренер соперника Украины в отборе на ЧМ-2022 – о предстоящем поединке

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк за неделю перед матчем против Украины рассказал о своих ожиданиях и эмоциях от игры против "сине-желтых".

В среду, 1 июня, шотландцы встретятся со сборной Украины в полуфинальном поединке плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Наставник сборной Шотландии выразил доволен тем, что игра все же состоится, и украинские футболисты смогли к ней подготовиться.

"Мы не обращаем внимания на разговоры (об условиях матча для Украины – ред.). Хорошо, что мы сыграем. Хотели, чтобы эта игра состоялась, и никто не желал получить автоматический выход в финал или не играть поединок. Это хорошо, что они (игроки сборной Украины — ред.) получили возможность уехать из страны, а некоторые из них в течение нескольких недель участвовали в тренировочном сборе, конечно, к ним еще присоединятся 9-10 игроков из Европы, у них будет хорошая команда, и они будут готовы. на 100%", — цитирует слова Кларка The Times.

При этом он подчеркнул, что его команда максимально настроена на победу и выход на чемпионат мира-2022.

"Все говорят, что Украина будет очень мотивированной. Но я думаю, вы увидите, что у наших ребят тоже есть мотивация уехать в Катар. Мы долго ждали этой возможности. Такой стране, как Шотландия, трудно пройти квалификацию на чемпионат мира. Трудно поставить себя. в такое положение, когда мы в двух играх от путевки в Катар. Я, мой персонал и мои игроки полны решимости быть там", — отметил специалист.

"Фактор домашнего поля? Думаю, он не повлияет на игру, или на то, как будут играть они или мы. Каждый в Европе продемонстрировал солидарность с Украиной. Мы знаем, что ситуация ужасна. Однако это футбол: они хотят победить, как и мы", — добавил он.

Матч Шотландия – Украина состоится на стадионе "Гэмпден Парк" в Глазго. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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