"Они лишают нас права на существование": Усик жестко "разнес" Путина из-за слов об "один народе"

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик ответил на вопрос, что он чувствует, когда слышит слова президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и россияне – один народ.

"После 24 февраля я так не считаю абсолютно. Послание Путина адресовано тем, кто слепо ему верит и не имеет понятия, что происходит на самом деле. Они хотят, чтобы люди поверили, что это политики ссорятся, а народ один.

Нет! Нет! Нет! Все совсем не так. Одна страна напала на другую. Они оскорбляют нас, лишают нас права на существование, считают нас малороссами. Я никогда не считал Путина хорошим человеком, а после 24 февраля стал думать о нем еще хуже. Это враг Украины!" — сказал Усик в интервью польскому изданию Interia.

Также украинский боксер признался, что думает о тех европейских политиках, которые поддерживают кремлевского диктатора.

"Все западные политики, которые поддерживают Путина, – это карманные марионетки, просто купленные им", – отметил Усик.

Александр подчеркнул, что не сомневается в победе Украины над врагом: "Украина победит, несомненно", – сказал боксер.

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