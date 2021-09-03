"Они лягушек едят, а мы - нет": Петраков рассказал, как подбадривал сборную Украины перед игрой с Францией

"Они лягушек едят, а мы - нет": Петраков рассказал, как подбадривал сборную Украины перед игрой с Францией

Наставник "сине-желтых" призвал своих подопечных не бояться соперника.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков на пресс-конференции перед матчем 5-го тура отбора Чемпионата мира-2022 против Франции поделился с журналистами, что сказал своим подопечным после потери очков с Казахстаном в предыдущем поединке.

"Сказал, что все впереди. Не надо расстраиваться - играть дальше, нужно выигрывать у Франции. Зашел, ничего плохого не сказал, подбодрил. Сказал, что ничего страшного - у нас еще есть игра. Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы, - только французы. они лягушек едят, мы - нет, все", - сказал Петраков.

Матч Украина - Франция состоится в субботу, 4 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию встречи.

1 сентября сборная Украины в дебютном поединке Александра Петракова в должности исполняющего обязанности главного тренера "сине-желтых" драматически сыграла вничью с Казахстаном (2:2).

(2:2). После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 4 очка. "Сине-желтые" занимают второе место в группе D, где лидирует с 8 баллами Франция.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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