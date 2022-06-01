"Они мне нравятся, я с ними дружу": знаменитый британский теннисист сочувствует игрокам стран-агрессоров

"Они мне нравятся, я с ними дружу": знаменитый британский теннисист сочувствует игрокам стран-агрессоров

Трехкратный победитель турниров Большого шлема Энди Маррей стал в защиту российских и белорусских теннисистов, которых отстранили от Wimbledon в этом году.

Легендарный британский теннисист высказался о решении ATP, WTA и ITF лишить Wimbledon-2022 рейтинговых очков из-за недопуска к турниру игроков из России и Беларуси.

В интервью ESPN Маррей назвал вердикт международных теннисных организаций желанием защитить спортсменов. Британец добавил, что он дружит с некоторыми российскими игроками и сочувствует им из-за введенных санкций.

"Я не верю, что в ATP есть кто-то, кто поддерживает происходящее в Украине. Я думаю, что они пытаются защитить игроков, насколько это возможно, и потому приняли такое решение. Некоторых игроков это решение устраивает, но я думаю, что большинство из них не были согласны.

Я разговаривал с некоторыми российскими игроками в Мадриде и тоже сочувствую им. Они мне нравятся, я с ними дружу, и я не верю, что они поддерживают происходящее в Украине", - заявил Маррей.

Напомним, Wimbledon стал первым международным теннисным турниром, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. Турнир состоится с 27 июня по 10 июля в лондонском пригороде Уимблдон.

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