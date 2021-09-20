"Они - не болельщики": Луческу запретил футболистам "Динамо" благодарить фанатов после матча УПЛ

"Они - не болельщики": Луческу запретил футболистам "Динамо" благодарить фанатов после матча УПЛ

Наставник "бело-синих" отреагировал на драки на трибунах.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу запретил своим подопечным благодарить фанатов за поддержку после матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против "Александрии".

Такие указания наставника "бело-синих" были связаны с тем, что во время поединка ультрас напали на обычных болельщиков, которые обратились к ним с просьбой не жечь файера.

Луческу аргументировал свое решение словами к своим подопечным: "Они - не болельщики". Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык.

"Динамо" обыграло "Александрию" со счетом 1:0.

"Александрию" со счетом 1:0. "Бело-синие" с 22 очками сохраняют лидерство в турнирной таблице УПЛ.

В следующем поединке киевляне 22 сентября сыграют против "Шахтера" за Суперкубок Украины.

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