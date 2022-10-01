"Они не начинали войну": в МОК заговорили о возвращении россиян в международный спорт

Глава Международного олимпийского комитета ( МОК ) Томас Бах заявил о желании допустить к соревнованиям российских спортсменов, не поддерживающих войну в Украине.

Функционер сообщил, что тем российским спортсменам, выступающим против преступных действий властей своей страны, могут разрешить соревноваться под нейтральным флагом.

"Я обсуждал вопросы России на протяжении месяцев со многими главами государств и премьер-министрами. Ни один из них не может мне сказать, когда война закончится. Тем, кто спрашивает меня, как МОК будет обращаться с россиянами в контексте грядущей Олимпиады и будут ли они к ней допущены, я отвечаю: "Кто я такой, чтобы знать и рассказывать об этом?"

Остается ли позиция МОК по отношению к Путину неизменной? Конечно. Через четыре часа после вторжения мы осудили Россию и приостановили ее членство в МОК, попросив международные федерации о том, чтобы представителей этой страны не допускали и не организовывали мероприятия на территории России. Они все восприняли наш совет. Это верный выбор, но он не решает нашей дилеммы.

Российские спортсмены точно не развязывали войну. Те, кто дистанцировался от режима, должны получить возможность выступать под нейтральным флагом. Наша цель состоит в том, чтобы привлечь спортсменов с российским паспортом, не поддерживающим войну, к соревнованиям. Но это нелегко.

Существует огромная разница на политическом уровне по отношению к нашим решениям. Некоторые правительства самостоятельно решили отказывать россиянам в предоставлении виз, даже если тем разрешено участвовать в соревнованиях. Остальные запрещают своим спортсменам соревноваться с россиянами. В некоторых странах они не могут гарантировать их безопасность. Наша миротворческая миссия срывается, и в такой конфликтной среде российские и белорусские спортсмены вынуждены платить", - сказал глава МОК в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям. Однако в июне Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и белорусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

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