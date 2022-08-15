"Они не разжигали этот конфликт": экс-глава WADA призвал вернуть спортсменов из РФ и Беларуси в международные соревнования

Бывший глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию массового употребления допинга в России Ричард Макларен высказался против отстранения спортсменов из РФ и Беларуси от международных соревнований.

Так, Макларен назвал несправедливым отстранение российских спортсменов от международных стартов. В эфире спортивного шоу в Германии Макларен заявил, что атлеты не несут общей ответственности за политику своих стран.

Слова Макларена цитирует Tagesschau.

"То, как с ними поступают, — несправедливо. Спортсмены не разжигали этот конфликт и не ответственны за то, как он развивается. Это две причины, по которым им нужно снова дать возможность выступать.

Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение в пользу спортсменов, международные федерации будут вынуждены разрешить им снова участвовать в соревнованиях. Прогноз о шансах россиян в суде? Все абсолютно открыто", — отметил Макларен.

Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям. Однако в июне Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и белорусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

Как следствие, олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк подверг жесткой критике позицию президента МОК после его скандального заявления об участии в турнирах спортсменов из России и Беларуси.

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