"Они - нелюди": экс-чемпион мира по боксу "разнес" российских спортсменов за поддержку войны

"Они - нелюди": экс-чемпион мира по боксу "разнес" российских спортсменов за поддержку войны

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко осудил российских спортсменов за поддержку войны, которую РФ развязала против Украины.

Вячеслав Сенченко категорически высказался о российских спортсменах, поддерживающих вторжение войск своей страны на территорию Украины. Он заявил, что подобных Александру Поветкину вообще не считает людьми.

"Я сейчас больше общаюсь с тренерами, а не со спортсменами. Те спортсмены, которые поддержали войну, Поветкин там… Мы им написали каждый. И там не только Поветкин, там эта вся… даже не знаю как их назвать.

Я не считаю их людьми. Разве они люди, если поддержали войну, своего президента, который начал эту войну? Я не считаю их людьми, они нелюди. Это больное общество. За них даже не хочу что-то говорить, для меня они нелюди", - сказал Сенченко в интервью XSport.

Напомним, жена Александра Усика Екатерина рассказывала, что после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину Поветкин звонил по телефону ее мужу.

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