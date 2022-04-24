"Они подвергаются дискриминации, и это нормально": легендарный британский теннисист — о решении Wimbledon-2022 по россиянам и белорусам

Экс-первая ракетка Великобритании и ведущий комментатор BBC Эндрю Касл поделился мнениями по устранению всех российских и белорусских игроков от Wimbledon-2022.
Организаторы одного из самых престижных теннисных турниров Уимблдона приняли такое решение на фоне российской агрессии против Украины.
"Российские и белорусские игроки подвергаются дискриминации, и я скажу вам, что это нормально. Я так говорю, потому что вижу сцены, которые разворачиваются в Мариуполе, Мелитополе и Одессе. Люди умирают — в Мариуполе сейчас умирают от голода. Выкапываются братские могилы.
Что нам нужно, это понять, что это не остановится, если мы все не объединимся в творчестве, спорте, промышленности, бизнесе, армии… во всем. Происходящее несравнимо со всем, что мы видели – пожалуй, в нашей жизни – и пусть мы никогда не увидим этого снова.
Да, я знаю, что здесь нет вины Медведева, Рублева, Азаренко или Павлюченковой, и они хорошие люди, но разве нам не нужно вводить санкции против русского народа? Почему украинцы должны умирать от голода, оставаться сиротами?
Вы говорите, что это несправедливо, руководство ATP и WTA говорит, что это несправедливо и дискриминация. Я вам отвечу, что несправедливо и неправильно – то, что происходит в Украине», – цитирует Касла tennis365.
Напомним, что экспертная ракетка Украины Александр Долгополов высказался об отстранении теннисистов из РФ и Белоруссии от Wimbledon-2022.
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